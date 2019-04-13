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Сезон развода караулов начался на Соборной площади Кремля

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Сезон развода караулов начался на Соборной площади Кремля

Москва, 13 апреля. На Соборной площади в Москве произвели развод конных и пеших караулов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Развод караулов  — очень яркий и зрелищный церемониал, связавший воедино разные эпохи доблестного российского воинства, демонстрирующий глубокую историческую преемственность ратных традиций России.

Сезон развода караулов начался на Соборной площади Кремля

Традиции развода караулов существовала на Руси еще во времена великого князя Ивана III.

Сезон развода караулов начался на Соборной площади Кремля

Напомним, что это первый весенний развод караулов в Кремле. Мероприятие состоялось в 12.00 на Соборной площади. Оно открыло 15-й сезон торжественных разводов караулов. Как сообщает пресс-служба ФСО, выступления военнослужащих будет проходить каждую субботу до октября.

Автор: Ирина Селезнева
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