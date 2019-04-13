Почти 1,4 млн горожан вышли на весенний субботник в Москве

Москва, 13 апреля. Почти 1,4 миллиона москвичей вышли на весенний субботник в столице, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Столичные власти пригласили горожан присоединиться к субботнику. По данным на 10.00, в мероприятиях по уборке и благоустройству города принимают участие 1,38 млн человек.

Московские дороги 13 апреля помоют с шампуем, коммунальщики уберут тротуары и дворы, очистят газоны. В субботу планируется высадить порядка 2,5 тысячи деревьев и более семи тысяч кустарников.

Еще один городской субботник запланирован на 20 апреля. А 21 апреля Москва будет праздновать Пасху. Ранее сообщалось, что в Ботаническом саду МГУ открылся фестиваль цветов.