Пожар произошел в гаражном комплексе в Новой Москве

Москва, 13 апреля. В поселении Новофедоровское в Новой Москве произошел пожар на территории гаражного кооператива, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

В ночь на 13 апреля произошло возгорание на Центральной улице в деревне Кузнецово. Пожар зафиксировали на территории одноэтажного кирпичного здания.

Огонь охватил 150 квадратных метров, в 00.44 пожар ликвидировали и произвели проливку конструкций. Информации о пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 38 спасателей.

Ранее в МЧС России дали советы, что делать детям, когда произошел пожар. Первым делом следует покинуть помещение и вызвать спасателей.