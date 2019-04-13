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Пожар произошел в гаражном комплексе в Новой Москве

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Пожар произошел в гаражном комплексе в Новой Москве

Москва, 13 апреля. В поселении Новофедоровское в Новой Москве произошел пожар на территории гаражного кооператива, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

В ночь на 13 апреля произошло возгорание на Центральной улице в деревне Кузнецово. Пожар зафиксировали на территории одноэтажного кирпичного здания.

Огонь охватил 150 квадратных метров, в 00.44 пожар ликвидировали и произвели проливку конструкций. Информации о пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 38 спасателей.

Ранее в МЧС России дали советы, что делать детям, когда произошел пожар. Первым делом следует покинуть помещение и вызвать спасателей.

Автор: Ирина Селезнева
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