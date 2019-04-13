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Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 апреля

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Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 апреля

Москва, 13 апреля. В российской столице 13 апреля температура воздуха составит 6-8 градусов тепла, в ночное ремя суток ожидается похолодание до 1 градуса мороза, сообщает Гидрометцентр России.

В отдельных районах Москвы ожидаются небольшие осадки. Днем ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до 15 метров в секунду.

В Подмосковье будет теплей, чем в столице, столбики термометров покажут 4-9 градусов тепла. Однако ночью температура воздуха составит 4 градуса мороза.

Ранее сообщалось, что 13 и 20 апреля в Москве пройдут весенние субботники. Столичные власти пригласили горожан помочь в уборке.

Автор: Ирина Селезнева
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