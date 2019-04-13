Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Весенний фестиваль цветов открылся в Ботаническом саду МГУ

49
0 Оставить комментарий

Весенний фестиваль цветов открылся в Ботаническом саду МГУ

Москва, 13 апреля. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 13 апреля открывается весенний фестиваль цветов, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Гости фестиваля увидят более ста тысяч тюльпанов, нарциссы, сакуру, магнолию, сирень, пионы, цветы абрикосов и черешни, яблони. В рамках мероприятия пройдет музыкальный фест «Тропический джаз», а 28 апреля — пасхальный концерт.

В Ботаническом саду с 1 по 5 мая москвичей ожидает Алтайский фестиваль. Ранее в Гидрометцентре РФ рассказали о погоде на 13 апреля. Прогнозируется облачная погода, в отдельных районах пройдут осадки.

В этот день в нескольких районах Москвы проведут городской субботник.

Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров