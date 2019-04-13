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На Водоотводный канал в Моске вернули 16 плавучих фонтанов

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На Водоотводный канал в Моске вернули 16 плавучих фонтанов

Москва, 13 апреля. На Водоотводном канале установили 16 плавающих фонтанов, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Для установки фонтанов рабочие использовали плавающий понтон. Устройство помогало транспортировать фонтан в нужное место.

Отмечается, что сезон фонтанов откроется в российской столице в конце апреля. Ранее были отреставрированы фонтаны на ВДНХ, в апреле запустят водные композиции «Каменный цветок» и «Дружба народов».

Ранее власти Москвы сообщили, что 13 и 20 апреля москвичей ждут на городском субботнике, весь инвентарь будет предоставлен.

Автор: Ирина Селезнева
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