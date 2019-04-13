Москвичей пригласили на весенний субботник 13 и 20 апреля

Москва, 13 апреля. Столичные власти пригласили всех желающих принять участие в традиционных весенних субботниках, которые пройдут 13 и 20 апреля. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Организаторы городского субботника выдадут инвентарь для работы. В этом году праздник труда в Москве отмечает столетие. В ЦАО приведут в порядок дворы, парковые зоны, территорию возле водоемов.

Планируется высадить свыше 2300 деревьев и кустарников. Участники смогут подкрепить свои силы на полевой кухне и принять участие в конкурсах.

Ранее сообщалось, что 1 апреля стартовал весенний месячник по уборке и благоустройству города. Москву приведут в порядок к майским праздникам.