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ЦОДД предупредил москвичей об ограничении движения из-за Крестного Пути

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ЦОДД предупредил москвичей об ограничении движения из-за Крестного Пути

Москва, 13 апреля. На нескольких столичных улицах во второй половине дня 13 апреля перекроют движение в связи с проведением Крестного Пути, рассказали в Центре организации дорожного движения.

Ограничения вступят в силу на улицах Климашкина, Пресненском Валу, Малой Грузинской, Расторгуевском переулке. В ЦОДД обратились к автомобилистам и пешеходам с просьбой заранее спланировать свой маршрут в этой части Москвы из-за религиозного мероприятия.

Крестный ход стартует в 15.00 в Кафедральном соборе. Ранее сообщалось, что российская столица готовится к Пасхе. В этом году она пройдет 21 апреля, столичные власти представят особую программу для москвичей.

Автор: Ирина Селезнева
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