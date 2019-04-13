Заместители мэра Москвы представили налоговые декларации за 2018 год

Москва, 13 апреля. Заместители мэра Москвы и главы департаментов отчитались о своих доходах за 2018 год. Информация о доходах мэра Сергея Собянина появится позднее.

Доходы заммэра Москвы по ЖКХ Петра Бирюкова в прошлом году составили 8,19 млн рублей. Он владеет земельным участком, половиной доли квартиры, машино-местом и дачей.

Годовой доход заммэра Москвы по строительству Марата Хуснуллина составил 8,82 млн рублей. В его собственности находятся два дома, два земельных участка.

Декларации обнародованы на официальном портале мэра и правительства Москвы. Ранее сообщалось, что российская столица стала вторым регионом страны по продолжительности жизни, она уступила только Ингушетии.