Мужчину насмерть забили камнями на северо-востоке Москвы

Москва, 13 апреля. В пойме реки на северо-востоке Москвы обнаружено тело мужчины, которого, по предварительным данным, до смерти забили камнями.

В четверг днем в полицию обратились очевидцы. Они рассказали, что нашли труп неизвестного в реке на улице Холмогорская, передает агентство «Москва».

Источник в правоохранительных органах рассказал, что в пойме реки Ичка полицейские обнаружили труп. На его голове были видны ушибленные раны, а рядом лежали несколько окровавленных камней. Вещи погибшего были при нем: рюкзак, документы и 500 рублей наличными.

Личность погибшего уже установлена, это гражданин Киргизии, 1990 года рождения.

Ранее «Газета.ру» сообщала о зверском убийстве на северо-востоке Москвы: мужчина убил жену и ребенка. Мужчина нанес им более 60-ти ножевых ранений. Кроме того, на стенах квартиры было написано «я тебе породил, я тебя и убью».