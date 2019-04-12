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Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» откроется на западе Москвы

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Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко» откроется на западе Москвы

Москва, 12 апреля. Новый ледовый дворец построят на западе Москвы. В нем откроется академия фигурного катания «Ангелы Плющенко», сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Ледовый дворец площадью 5,8 тысячи квадратных метров возведут на участке, расположенном на пересечении Боровского и Востряковского шоссе. Высота объекта составит 20 метров. Инвестиционный проект строительства ледового дворца соответствует критериям городской программы «Спорт Москвы», сообщает РИАМО.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину, что жители столицы стали больше заниматься спортом. Во многом это связано с созданием современных объектов, обеспечивающих горожанам комфортные условия для развития физических навыков.

Автор: Василиса Бойко
Источник: РИАМО
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