Московский пенсионер организовал в квартире мастерскую по ремонту оружия

Москва, 12 апреля. Столичный пенсионер организовал в собственной квартире нелегальную мастерскую по ремонту оружия. Сотрудники правоохранительных органов нашли у 72-летнего москвича целый арсенал и более тысячи пуль.

Пенсионер проживает в одном из домов, расположенных по Фестивальной улице. Пожилой москвич незаконно изготавливал нарезное огнестрельное оружие и боеприпасы. В квартире мужчины полицейские обнаружили автомат Калашникова, винтовку Мосина, несколько пистолетов, провода для электровзрывной машинки, часть взрывателя противопехотной мины и другие детали.

Также пенсионер хранил инструменты для изготовления и ремонта оружия и боеприпасов и обучающую литературу по этой теме. Помимо этого, в домашней библиотеке пожилого москвича нашли запрещенные произведения и книги экстремистского характера, сообщает KP.RU.