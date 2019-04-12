Потерявшаяся овчарка третий день ездит в электричках Подмосковья

Москва, 12 апреля. Жители Подмосковья обратили внимание на собаку, которая третий день ездит на электричках по одному и тому же маршруту. Овчарка путешествует по железной дороге от Истры до Тушино и обратно.

Одна из жительниц Московской области рассказала, что животное ходит по вагонам и как будто кого-то разыскивает. По словам женщины, собака является кобелем, которому два-три года на вид. На пса надет кожаный ошейник. Овчарка ведет себя дружелюбно, но людей подпускать не хочет.

Жительница Подмосковья также рассказала, что пес выходит на разных станциях отрезка Истра—Тушино. Периодически собака заходит во дворы, расположенные вблизи станций, и ночует там. О потерянном псе уже сообщили волонтерам из овчар-команды, которые занимаются адаптацией овчарок и находят собакам новых владельцев. Активисты пообещали забрать животное, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».