Администрация «Театра.doc» отреагировала на проверку актера Гандлевского

Москва, 12 апреля. Администрация столичного «Театра.doc» прокомментировала информацию о проверке актера Григория Гандлевского по жалобе соседа. Вечером 11 апреля житель Москвы вызвал полицию, заподозрив артиста в создании «закладок» в подъезде одного из домов по улице Бакунина.

«Первый раз об этом слышу. Ничего прокомментировать не могу, у меня нет никакой информации. Григорий участвует в одном из спектаклей, они не отменены», — рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы» Юлия Семина, администратор «Театра.doc».

Ранее сообщалось, что прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов не нашли при досмотре Гандлевского никаких запрещенных предметов. Однако на лестничной клетке был обнаружен сверток с неустановленным веществом, который был направлен на экспертизу.