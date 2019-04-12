Московские власти заявили о готовности к переходу на цифровое телевещание

Москва, 12 апреля. Москва уже подготовилась к переходу на цифровое телевещание, который состоится 15 апреля. Изменения оценят 1,5 миллиона человек, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Сейчас 99% жителей Москвы используют кабельное телевидение, поэтому переход на цифровое вещание останется для них незамеченным. Однако некоторые горожане все еще смотрят аналоговое ТВ. Также нововведение понравится тем, кто поедет на дачи.

«Аналоговая история выключится. Начнется новая эпоха вещания», — подчеркнул Лысенко.

Глава департамента рассказал, что после 15 апреля еще три недели будет транслироваться аналоговый видеоролик с подробной инструкцией по переходу на цифровое вещание, чтобы жители столицы не увидели на телеэкранах «черный квадрат». Также Эдуард Лысенко отметил, что свыше 460 жителей Москвы обратились за компенсацией для покупки приставки, принимающей телесигнал в цифровом формате, сообщает РИАМО.

Ранее сообщалось, что переходить на цифровое вещание в феврале начали в Рязанской, Тульской, Ульяновской, Пензенской, Ярославской, Магаданской области, а также в Чечне. Всего с 15 апреля модернизация телевидения ожидает 20 регионов России.