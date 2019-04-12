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Около 600 человек эвакуировали из Московского института туризма им. Сенкевича

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Около 600 человек эвакуировали из Московского института туризма им. Сенкевича

Москва, 12 апреля. Сотрудников и учащихся Московского государственного института индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича эвакуировали из-за ложного сообщения о минировании. Угроза поступила на электронную почту учреждения 11 апреля, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Об электронном письме в правоохранительные органы заявила секретарь-администратор учебного заведения в минувший четверг. Около 14.30 ректор института принял решение об эвакуации 600 человек, находящихся в здании вуза.

Сотрудники спецслужб, которые проводили проверку, не обнаружили в помещениях учебного заведения никаких взрывоопасных устройств. На месте работали семь человек и служебная собака. На данный момент подготовлен запрос на установление принадлежности IP-адреса, с которого поступила угроза.

Ранее в Москве было эвакуирован Пресненский суд, в котором проводится слушание по делу футболистов Кокорина и Мамаева. Момент эвакуации попал на видео.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Федеральное агентство новостей
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