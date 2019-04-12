Правоохранители проверяют актера московского «Театра.doc»

Москва, 12 апреля. Житель Москвы удерживал в подъезде жилого дома актера «Театра.doc» Григория Гандлевского. Гражданин посчитал, что артист оставляет на лестничной клетке «закладки» с наркотическими веществами, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Москвич, который удерживал актера, позвонил в полицию 11 апреля около 23.40. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и провели досмотр Гандлевского, в ходе которого не обнаружили никаких запрещенных предметов.

В подъезде полицейские нашли сверток с веществом неизвестного происхождения, который был изъят и направлен на исследование. В отношении Гандлевского проводится проверка.

Актер Григорий Гандлевский играет в театральных спектаклях. Также он принимал участие в съемках российских сериалов «След», «Деффчонки» и «Мститель».