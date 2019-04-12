Более 37 тысяч москвичей зарегистрировались в качестве самозанятых

Москва, 12 апреля. Более 37 тысяч жителей Москвы зарегистрировались в качестве самозанятых с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

По данным на 8 апреля, доход самозанятых москвичей составил 2,1 миллиарда рублей. В первом квартале 2019 года легально показывать свой доход стали 34,6 тысячи жителей столицы. За первые три месяца этого года самозанятые москвичи заработали 1,9 миллиарда рублей. Цифры свидетельствуют о хорошей динамике в данной сфере, считает заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. Также он сообщил, что, по отношению ко всем самозанятым России, доля жителей столицы составила 60% в первом квартале текущего года.

Министра правительства Москвы и руководитель департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов отмечает, что первые итоги эксперимента свидетельствуют об удобстве новой налоговой системы для предпринимателей. Он рассказал, что нововведение позволяет жителям столицы без лишних проволочек зарегистрироваться в качестве самозанятого и официально показывать свои доходы через мобильное приложение «Мой налог».

«Еще один большой плюс — самая низкая на сегодняшний день налоговая ставка — 4% для доходов от услуг физическим лицам и 6% — юридическим лицам», — рассказал Денис Тихонов.

Также руководитель департамента экономической политики и развития города сообщил, что среди самозанятых москвичей больше всего таксистов, программистов и арендодателей жилья.