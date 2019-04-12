Режиссер фильма «Чудеса в Решетове» найден мертвым в Москве
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Москва, 12 апреля. Кинорежиссер Михаил Карлович Левитин найден мертвым в собственной квартире в Москве. Труп был обнаружен 11 апреля, сообщает источник Федерального агентства новостей.
В квартиру скончавшегося выезжали следователь и судмедэксперт. На момент осмотра тело имело гнилостные изменения. Обстоятельства смерти кинорежиссера устанавливаются.
Михаил Левитин родился 30 ноября 1957 года. Режиссер стал автором фильмов «Чудеса в Решетове» 2004 года и «Девочки» 2006 года.