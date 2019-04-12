Известный ученый скончалась в Москве

Москва, 12 апреля. Известный ученый Мозгова Надежда Николаевна, изучавшая минералы, скончалась в Москве. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Тело пожилой женщины было обнаружено в ее квартире 11 апреля. Накануне Надежде Николаевне исполнилось 88 лет. Осмотр трупа не выявил признаков насильственной смерти. Сотрудники УУП ОМВД России проводят проверку.

Надежда Николаевна Мозгова окончила геологический факультет Московского государственного университета в 1953 году. Женщина была доктором наук, почетным членом Всероссийского минералогического общества и академиком Нью-Йоркской академии наук. Надежда Николаевна стала автором 240 работ на русском, английском, французском и болгарском языках. Ученый занималась проблемами современного минералообразования в областях активного вулканизма и в гидротермальных сульфидных постройках на дне океана.