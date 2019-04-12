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Синоптики предупредили о дожде и снеге в пятницу в Москве

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Синоптики предупредили о дожде и снеге в пятницу в Москве

Москва, 12 апреля. Синоптики прогнозируют облачную погоду и до 6 градусов выше нуля в Москве в пятницу. Об этом рассказали в Гидрометцентре РФ.

Как говорится в сообщении, днем в российской столице будет 4–6 градусов тепла. В ночь на субботу похолодает до минус 1 градуса. Синоптики уточнили, что в пятницу возможен дождь и мокрый снег. Ветер в Москве будет северный, северо-восточный с порывами до 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 752 миллиметров ртутного столба.

Напомним, в 2019 году россиян ждет более теплое лето, чем обычно, сообщают синоптики Гидрометцентра. Согласно прогнозу, уже в апреле температура воздуха превысит норму на востоке Северо-Запада, на Чукотке и на севере Урала и Сибири.

В мае тепло придет на Таймыр, Урал и в Приволжье. В летние месяцы термометр продолжит показывать превышающие средние показатели значения. В июне нестандартно теплая погода будет наблюдаться на юге Приволжского и Южного округов, на северо-востоке Урала и севере Сибири, на западе Якутии и Приморья.

В середине лета особенно высокие температуры ожидаются на юге страны. По мнению синоптиков, в Сибири летние температуры могут превысить прошлогодние значения. Теплый август ожидается в Центральной России и на Северо-Западе. Также Гидрометцентр прогнозирует теплое начало осени в европейской части РФ.

Синоптики предупредили о дожде и снеге в пятницу в Москве

Автор: Алия Садыкова
Источник: пресс-центр Гидрометцентра РФ
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