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Около 200 объектов Москвы отреставрируют в текущем году

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Около 200 объектов Москвы отреставрируют в текущем году

Москва, 11 апреля. Работы по реставрации порядка 200 объектов Москвы завершатся в текущем году. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Подобные темпы Емельянов считает очень неплохими для Москвы. Глава департамента также рассказал, что за прошлый год было выдано 725 разрешений на проведение ремонтно-реставрационных работ в столице. Процесс по обновлению городских объектов уже запущен, сообщает РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют особняк с лепниной и витражами. Здание было построено в первой половине XIX века и приобрело новый облик в 1902 году.

Автор: Василиса Бойко
Источник: РИАМО
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