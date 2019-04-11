«Московская смена» поможет детям в трудной жизненной ситуации

Москва, 11 апреля. Более 6 тысяч путевок получат воспитанники столичных специализированных организаций для несовершеннолетних в рамках проекта «Московская смена-2019». Программа также поможет детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Проект городского детского отдыха будет реализован на базе 82 столичных площадок. Летом в Москве организуются «социальные смены» реабилитации несовершеннолетних в полустационарной форме, куда зачислят детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ребятам обеспечат горячее питание, консультации психологов и юристов. Для детей проведут занятия в различных кружках, игровые культурные и просветительские мероприятия. Путевки в период летней оздоровительной кампании получат также воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В каждой из шести программ детского отдыха предусмотрена станционная игра «Формула чистоты», направленная на профилактику правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения. Также мероприятия антинаркотической направленности пройдут на Московской молодежной площадке для слушателей Центральной школы московских вожатых. Ближайшие встречи запланированы на 15, 25 апреля и 20 мая, сообщает РИАМО.