Филиал южнокорейского госпиталя откроется в медкластере Сколково

Сеул, 11 апреля. Московская делегация приехала с визитом в госпиталь «Бундан» Сеульского национального университета. Планируется, что южнокорейская больница откроет свой проект в медицинском кластере Сколково.

Экскурсию по учреждению провел профессор международного медицинского центра и департамента внешних связей госпиталя «Бундан» Сергей Ким. Ранее он окончил медицинский вуз в Петербурге, успел поработать врачом в Северной столице, а затем уехал в Южную Корею. Теперь Сергей Ким выступает посредником между представителями московского и корейского медицинских сообществ. В госпиталь «Бундан» регулярно приезжают столичные врачи и медсестры для прохождения стажировки и знакомства с новейшими технологиями.

Больница ежедневно принимает около 6,5 тысяч пациентов, пятая часть которых отправляется в стационар. Учреждение сочетает в работе традиции южнокорейской медицины и инновационные разработки специалистов. В госпитале царит демократичная обстановка, а больных сопровождают родственники. Сергей Ким рассказал, что среди пациентов есть граждане РФ, стран СНГ, Арабских Эмиратов и США. Россияне приезжают преимущественно из городов Дальнего Востока, так как добираться до Южной Кореи им проще, чем до Москвы.

Госпиталь «Бундан» полностью оцифрован и работает без бумаги. Все данные о пациентах хранятся в электронной базе, а у кроватей больных размещены планшеты, которые позволяют ознакомиться с планом лечения или, например, попросить завтрак. Просматривать снимки и другие данные больных врачи могут из дома, используя смартфон или планшет.

«Система цифрового госпиталя направлена на безопасность пациентов и междисциплинарное общение специалистов. Таким образом ошибки в лечении могут быть максимально снижены», — рассказал директор центра медицинской информатизации Ли Хо Енг.

Современные технологии позволили облегчить информирование пациентов. Так врачи больше не объясняют больным сами, как подготовиться к операции. Для этого созданы 900 мультфильмов, что особенно актуально для детей и пожилых пациентов.

Также в госпитале «Бундан» используется инновационный подход к лечению онкологии. Для пациентов создан психологический центр, где людям помогают принять тяжелый диагноз и настроиться на выздоровление. Южнокорейские хирурги удаляют злокачественные опухоли желудка с помощью лапароскопических, а не полостных операций. В результате разрез минимизируется, а пациент проводит в больнице всего 4—5 дней.

Сейчас лечение в госпитале является достаточно дорогим. Стоимость обследования начинается от тысячи долларов. Хирургическое вмешательство обойдется в 8 тысяч долларов и выше. Однако госпиталь «Бундан» планирует открыть свой проект в медицинском кластере Сколково, что сделает корейские технологии доступными для россиян.

В Москве корейские специалисты будут обслуживать онкологию, кардиологию, ортопедию. Также будет создан центр травмы и реабилитационный центр. В составе будущего кластера будут обучать людей и вести научную деятельность. Российские специалисты, которые задействуют в проекте, заранее пройдут стажировку в Южной Корее.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что медицинский кластер в Сколково является абсолютно новым проектом для всей России. Площадь медицинских объектов составит около 400 тысяч квадратных метров. Сейчас в проекте участвуют четыре зарубежных клиники: израильская «Хадасса», которая открыла в Сколково диагностический центр в сентябре прошлого года, южнокорейский госпиталь «Бундан», испанская клиника «Роман Фернандес» и французская Oprea Group. Готовность принять участие в проекте уже выразили 25 зарубежных клиник и пять инвесторов, сообщает «Вечерняя Москва».