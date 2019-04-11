Дюжев прочтет «Евгения Онегина» в парке «Зарядье» под аккомпанемент оркестра

Москва, 11 апреля. Дмитрий Дюжев прочтет текст романа «Евгений Онегин» в концертном зале столичного парка «Зарядье» 13 апреля. Аккомпанировать актеру будет оркестр Московского театра «Новая опера», который сыграет малоизвестные произведения Сергея Прокофьева.

Дмитрий Дюжев рассказал, что вырос на классической литературе, однако пока ему не удалось сыграть многих ее героев. Актер воспитывался в любви к искусству и музыке, и эти чувства он хочет передать новому поколению. Дюжев регулярно читает в детских домах лекции «Прививка любви к искусству».

«Сегодня все торчат в своих телефонах и ничего не хотят узнавать, это крайне плохо. Я попытаюсь так прочитать «Евгения Онегина», чтобы у посетителей огромного зала «Зарядье» возникло желание взять в руки роман», — рассказал актер.

Также Дмитрий Дюжев сообщил, что целый год изучал различную литературу о романе Пушкина. Актер выучил «Евгения Онегина» наизусть, поэтому зрители не увидят чтения с листа. Также Дмитрий Дюжев поделился своим отношением к главному персонажу классического литературного произведения.

«Не хочу показаться кощунственным, но для меня Онегин — жертва обстоятельств, а не злодей. Его вынудили стать убийцей», — отметил актер.

Дмитрий Дюжев рассказал и о своем отношении к смерти. Актер не боится умереть на театральных подмостках.

«Каждый раз я играю как в последний раз в жизни», — сообщил Дюжев в интервью «Вечерней Москве».

По словам актера, работа на сцене требует больших энергетических затрат. Дмитрий Дюжев подчеркнул, что всегда выкладывается перед зрителем на сто процентов.