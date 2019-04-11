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Водитель прокатил московского полицейского на капоте, чтобы избежать наказания

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Водитель прокатил московского полицейского на капоте, чтобы избежать наказания

Москва, 11 апреля. Водитель иномарки совершил наезд на полицейского, желая избежать административной ответственности. Сотрудник правоохранительных органов проехал на капоте автомобиля несколько метров, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел вблизи жилого дома, расположенного по улице Генерала Белова. Водитель автомобиля Toyota тронулся с места и начал толкать полицейского передним бампером. Мужчине пришлось залезть на капот, с которого он слетел, когда иномарка резко затормозила. Автомобиль скрылся с места происшествия.

Полицейский получил телесные повреждения. Следственные органы ГСУ СК России по Москве проводят доследственную проверку данного инцидента.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Федеральное агентство новостей
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