Первое в России искусственное сердце для детей разработали в «Технополисе «Москва»

Москва, 11 апреля. Зеленоградский инновационно-технологический центр (ЗИТЦ), который является резидентом «Технополиса «Москва», разработал аппарат вспомогательного кровообращения (АВК) для детей. Его можно будет имплантировать даже самым маленьким пациентам с сердечной недостаточностью, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Изобретение стало уменьшенной копией АВК-Н «Спутник», который с 2012 года успешно применяется в нашей стране для лечения сердечной недостаточности. Аппарат удачно использовался более 50 раз. Директор АО «ЗИТЦ» Сергей Портнов рассказал, что выживаемость взрослых пациентов, которым был имплантирован «Спутник», достигает 70% в течение первых двух лет после хирургического вмешательства. К тому же, российский АВК гораздо дешевле зарубежных аналогов, при этом аппарат не уступает им по качеству.

Уменьшенный АВК позволит значительно повысить шансы на жизнь для детей, страдающих от острой сердечной недостаточности. Сейчас в России ежегодно пересаживают около 250 донорских сердец.

«Эта цифра ничтожно мала по сравнению с тем, сколько сегодня нуждается в процедуре трансплантации. Системы вспомогательного кровообращения (СВК) призваны заместить механическую функцию сердца по перекачиванию крови», — отметил Сергей Портнов.

Ранее сообщалось, что московские врачи провели уникальную операцию на сердце шестилетней девочки. Работники Морозовской детской больницы восстановили нормальный сердечный ритм у ребенка со сложным нарушением работы сердца.