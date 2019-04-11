Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Диана Арбенина зачитает текст «Тотального диктанта» в «Домодедово»

317
0 Оставить комментарий

Диана Арбенина зачитает текст «Тотального диктанта» в «Домодедово»

Москва, 11 апреля. Вокалистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина станет голосом «Тотального диктанта» в столичном аэропорту «Домодедово». Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Мероприятие состоится 13 апреля. Диана Арбенина будет читать текст Павла Басинского, который является писателем, литературоведом, критиком и лауреатом премии «Большая книга». Проверить свои знания русского языка с помощью «Тотального диктанта» в «Домодедово» смогут пассажиры, сотрудники и все, кто специально для этого приедет в аэропорт, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на АГН «Москва».

Напомним, «Тотальный диктант» является ежегодным мероприятием, призванным подчеркнуть важность грамотности и знания родного языка и объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Ранее сообщалось, что в этом году текст диктанта в «Сколково» зачитает Аркадий Дворкович.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Вечерняя Москва
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров