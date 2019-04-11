Диана Арбенина зачитает текст «Тотального диктанта» в «Домодедово»

Москва, 11 апреля. Вокалистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина станет голосом «Тотального диктанта» в столичном аэропорту «Домодедово». Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Мероприятие состоится 13 апреля. Диана Арбенина будет читать текст Павла Басинского, который является писателем, литературоведом, критиком и лауреатом премии «Большая книга». Проверить свои знания русского языка с помощью «Тотального диктанта» в «Домодедово» смогут пассажиры, сотрудники и все, кто специально для этого приедет в аэропорт, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на АГН «Москва».

Напомним, «Тотальный диктант» является ежегодным мероприятием, призванным подчеркнуть важность грамотности и знания родного языка и объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Ранее сообщалось, что в этом году текст диктанта в «Сколково» зачитает Аркадий Дворкович.