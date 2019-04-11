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Бесплатные экскурсии по Останкинской башне проведут в День космонавтики

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Бесплатные экскурсии по Останкинской башне проведут в День космонавтики

Москва, 11 апреля. Жители и гости столицы смогут бесплатно посетить экскурсию по Останкинской телебашне в День космонавтики. Также в честь праздника объект превратится в гигантскую видеооткрытку, сообщается на сайте мэра Москвы.

Бесплатные экскурсии будут проводиться 12 апреля с 12.00 до 20.00. Чтобы осмотреть Останкинскую башню и послушать рассказ гида, потребуется приобрести входной билет в кассе экскурсионного бюро. Каждая группа будет включать 20 человек.

Также в честь Дня космонавтики 12 апреля ровно в 0.00 на экране телебашни появится огромная поздравительная видеооткрытка. На ней изобразят взлетающую ракету, фигуру космонавта и ставшую знаменитой на весь мир фразу Юрия Гагарина: «Поехали!». Открытка будет украшать Останкинскую башню в течение суток, сообщает «Вечерняя Москва».

Изменения внешнего вида телебашни в честь праздников уже успели стать традицией. Так в День всех влюбленных Останкинская башня светилась розовым цветом.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Официальный сайт мэра Москвы
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