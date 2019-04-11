Москвичам обещают насыщенную программу фестиваля «Пасхальный дар»

Москва, 11 апреля. Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в столице с 25 апреля по 5 мая. Мероприятия будут проводиться на 250 площадках, сообщает пресс-служба мэра Москвы.

В этом году фестиваль впервые поддержат православные столичные храмы. В некоторых из них бесплатно выступят мужские церковные хоры. Самая насыщенная программа запланирована для посетителей 14 площадок, среди которых Тверская площадь, площадь Революции и Тверской бульвар.

На Тверской площади в дни фестиваля можно будет потанцевать, сыграть в подвижные игры и посетить мастер-классы по созданию цветочных сувениров и пасхальных лакомств. На площади Революции маленькие москвичи смогут посетить «Домик творчества», где детей научат украшать пасхальные яйца в технике пейп-арт. Также здесь будет организована игра «Пасхальная горка», участники которой должны постараться выбить яйца других игроков, запустив свое яйцо с горки таким образом, чтобы оно не выкатилось за пределы игрового поля.

На Тверском бульваре пройдут мероприятия для любителей четвероногих друзей. Здесь откроется выставка животных из приютов, и любой желающий сможет взять себе собаку или кошку. Также на этой площадке откроется «Школа дрессуры», в которой опытные кинологи расскажут об особенностях психологии питомцев и поделятся правилами ухода за животными. А в «Школе груминга» около памятника Клименту Тимирязеву домашним животным сделают стрижку и организуют для зверей «спа-салон». Все процедуры можно будет пройти, предварительно записавшись на этой же площадке.

В оргкомитете фестиваля рассказали, что особое внимание уделено мероприятиям в сфере благотворительности. В рамках цикла акций «Весенняя неделя добра» волонтеры организуют квесты, выставки, экскурсии, спортивные занятия и игры на свежем воздухе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также добровольцы станут донорами крови, навестят детей-сирот и пожилых людей, а все желающие смогут пожертвовать деньги в пользу нуждающихся и помочь благотворительным фондам.

Все площадки фестиваля «Пасхальный дар» будут открыты с 11.00 до 21.00 по будням и с 10.00 до 22.00 по выходным. Традиционно на них можно будет приобрести творожную пасху, куличи, сувениры, украшения для дома и другую праздничную продукцию, сообщает «Вечерняя Москва».