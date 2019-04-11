«Аэрофлот» отменил 11 рейсов из столичного аэропорта «Шереметьево»

Москва, 11 апреля. Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов из московского аэропорта «Шереметьево». Также на сайте перевозчика сообщается о переносе времени вылета 17 самолетов.

Изменения в расписании вызваны неблагоприятными метеоусловиями, установившимися утром 11 апреля в зоне «Шереметьево». «Аэрофлот» отменил рейсы в Набережные Челны, Астрахань, Ростов, Сочи, Казань, Мурманск, Уфу, Ижевск. Также пассажиры не смогли улететь в Варшаву, Будапешт и Берлин.

На более позднее время сместились рейсы из «Шереметьево» в Екатеринбург, Симферополь, Минеральные Воды, Сочи, Мадрид, Мюнхен, Милан, Прагу и Дюссельдорф. Перенесли и самолеты, которые должны прибыть в столицу из Тюмени, Ульяновска, Ханты-Мансийска, Перми, Нижневартовска, Саранска, Набережных Челнов и Нижнего Новгорода.

Об изменениях в расписании пассажиров оповещают через центр бронирования и информации. Прибывших на регистрацию обеспечат всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами «Аэрофлота».

Ранее сообщалось, что в аэропорту «Шереметьево» молния попала в самолет из Нью-Йорка, заходящий на посадку. В результате инцидента никто не пострадал.