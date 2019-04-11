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Синоптики рассказали москвичам о погоде в четверг

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Синоптики рассказали москвичам о погоде в четверг

Москва, 11 апреля. Жителей и гостей Москвы ожидает теплая погода без осадков в четверг. Температура воздуха в столице поднимется до +12 градусов, сообщили в центре погоды «Фобос».

Минимальный показатель московских термометров составит 11 апреля днем +10 градусов. В Подмосковье ожидается температура от +8 до +13 градусов. Комфортная весенняя погода обусловлена влиянием скандинавского антициклона.

Синоптики прогнозируют в столице переменную облачность. На юге Московской области могут пойти небольшие дожди. Также в столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, и барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики назвали 9 апреля самым теплым московским днем этого года. Температура воздуха в столице поднялась до +15,3 градуса.

Автор: Василиса Бойко
Источник: Метеовести
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