Синоптики рассказали москвичам о погоде в четверг

Москва, 11 апреля. Жителей и гостей Москвы ожидает теплая погода без осадков в четверг. Температура воздуха в столице поднимется до +12 градусов, сообщили в центре погоды «Фобос».

Минимальный показатель московских термометров составит 11 апреля днем +10 градусов. В Подмосковье ожидается температура от +8 до +13 градусов. Комфортная весенняя погода обусловлена влиянием скандинавского антициклона.

Синоптики прогнозируют в столице переменную облачность. На юге Московской области могут пойти небольшие дожди. Также в столичном регионе будет дуть северный ветер, скорость которого составит от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, и барометры покажут 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики назвали 9 апреля самым теплым московским днем этого года. Температура воздуха в столице поднялась до +15,3 градуса.