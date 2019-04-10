Кокорин и Мамаев прогуляли в день драки около 400 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 10 апреля. Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин перед конфликтом с чиновником Денисом Паком пили 12-летний виски Macallan и заказывали услуги спутниц. Это подтверждается чеками, представленными прокурором в Пресненском районном суде Москвы.

Московский суд второй день рассматривает по существу дело в отношении Мамаева и Кокорина. В ходе судебного процесса прокурор озвучил суммы чеков из двух столичных заведений, которые посетила компания футболистов.

В «Кофемании» Мамаев и Кокорин с друзьями потратили более 260 тысяч рублей. Компания распивала спиртные напитки, в том числе ирландский виски Jameson и шотландский виски двенадцатилетней выдержки Macallan, заказывала различные закуски.

В элитном стриптиз-клубе «Эгоист», где они оставили 123 тысяч рублей, футболистов посещали гостьи из эскорта.

Напомним, что 9 апреля началось первое заседание по существу в московском суде. Срок содержания Мамаева и Кокорина в СИЗО продлили до 25 сентября.

Футболисты находятся в следственном изоляторе №2 «Бутырка» с октября 2018 года. Вместе с ними туда помещены младший брат Кокорина Кирилл и четвертый фигурант Александр Протасовицкий.