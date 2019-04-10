Арт-пространства в Москве получат статус технопарков

Москва, 10 апреля. Столичные власти планируют предоставить творческим пространствам статус креативных технопарков, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Его комментарий приводится на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В Москве хотят помочь развитию креативной индустрии, сказал Собянин. Об этом он сообщил во время встречи с руководителями студий Artplay, «Фабрика», «Винзавод».

По словам Собянина, креатив является драйвером экономики города. В этом секторе работает порядка 500 тысяч человек. Статус технопарков позволит арт-пространствам получить различные льготы и субсидии, пишет News.ru.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в российской столице появятся необычные площадки для регистрации брака, в том числе на вышке «Останкино».