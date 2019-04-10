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Первые дома по реновации в Новой Москве начнут строить летом

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Первые дома по реновации в Новой Москве начнут строить летом

Москва, 10 апреля. Глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщил, что власти подобрали восемь стартовых площадок по программе реновации в Новой Москве.

Среди этих площадок есть две крупные — в поселках Мосрентген и Ватутинки. Они покрывают 40% необходимого жилья под реновацию.

В программу вошел 251 дом на территории ТиНАО, сюда переселятся жильцы 8251 квартиры, общая площадь одобренных площадок в округе составила 193,5 тыс. квадратных метров.

Как пишет РИАМО, строительство первых домов начнется летом. Ранее сообщалось, что петербургские депутаты утвердили федеральный законопроект о реновации и передадут документ в Госдуму.

Автор: Ирина Селезнева
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