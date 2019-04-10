Бариста в суде рассказал о драке Кокорина и Мамаева с чиновником

Москва, 10 апреля. В Пресненском районном суде Москвы слушают показания свидетелей по уголовному делу в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Свидетелем выступает бариста. По его словам, Павел Мамаев агрессивно реагировал, буквально провоцировал конфликт. При этом первым удар чиновнику Денису Паку нанес Кирилл Кокорин из-за спины кого-то из своих товарищей.

Бариста не знает никого из подсудимых и называет их «правый в первом ряду» или «вон тот слева». По наблюдениям корреспондента Федерального агентства новостей, адвокатам футболистов свидетель не нравится.

Они открыто на него давят и называют фантазером. Павел Мамаев поинтересовался,употреблял ли бариста наркотики и предложил сдать анализ на их содержание в крови.

Как отмечает Infox, один из свидетелей рассказал, что пострадавший водитель Виталий Соловчук первым ударил Павла Мамаева. По его словам, мужчина и футболист сначала кричали друг на друга, затем Соловчук ударил Мамаева. Футболист хотел ответить на удар, но не попал.

На слушаниях Мамаев хотел передать кому-то записку, но не стал, узнав, что ее содержание должны проверить сотрудники охраны, пишет Утро.Ру. Один из свидетелей подтвердил факт примирения футболистов с чиновником Денисом Паком в кафе после потасовки, сообщает НСН.

Напомним, что 9 апреля началось первое заседание по существу в московском суде. Срок содержания Мамаева и Кокорина в СИЗО продлили до 25 сентября.

Футболисты находятся в следственном изоляторе №2 «Бутырка» с октября 2018 года. Вместе с ними туда помещены младший брат Кокорина Кирилл и четвертый фигурант Александр Протасовицкий.