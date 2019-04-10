Москвичи стали чаще попадаться на розыгрыши пранкеров

Москва, 10 апреля. На улицах Москвы появились пранкеры с жестокими розыгрышами. Жители российской столицы жалуются на их шутки в социальных сетях.

Москвич Андрей Я. рассказал, что лично столкнулся с пранкерами. По его словам, группа подростков сначала выбирает жертву, а потом начинает шутить над ней, и все это записывается на видео, а потом попадает в соцсети или на Youtube.

Видеохостинг блокирует видео пранкеров, если в нем есть сцены издевательств, пишет «Ридус». Андрей добавил, что он сам попался пранкерам на Кузнецком мосту. К нему подошел молодой человек и предложил купить зеркала от велосипеда.

Москвич отказался от этой покупки, но пранкер продолжил на него давить и уговаривать. Андрей признался, что его спровоцировали, он ударил молодого человека. А тот в ответ распылил перцовый баллончик.