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Сотрудники Росгвардии задержали москвича с наркотиками

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Сотрудники Росгвардии задержали москвича с наркотиками

Москва, 10 апреля. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Москве подозреваемого в распространении наркотических веществ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как сообщили ФАН в пресс-службе Центрального округа ведомства, 21-летнего москвича с закладкой амфетамина обнаружили на территории охраняемого объекта. Сигнал тревоги с одного из объектов в Новопресненском переулке Москвы поступил в дежурную часть вневедомственной охраны столичного управления Росгвардии вечером 9 апреля.

Охранник указал на подозрительного человека у зарослей кустарника. При обыске у мужчины в присутствии понятых нашли и изъяли 11 пакетиков с амфетамином общей массой около 50 граммов. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый в распространении наркотиков передан сотрудникам полиции.

Автор: Евгения Авраменко
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