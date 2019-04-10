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Синоптики зафиксировали дефицит осадков в Москве

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Синоптики зафиксировали дефицит осадков в Москве

Москва, 10 апреля. Синоптики зафиксировали в российской столице дефицит осадков в апреле. С начала месяца выпало всего около 5 процентов месячной нормы, пишут «Метеоновости».

Небольшие осадки в Москве объясняются прогревом воздуха до +15 градусов, а также близостью циклона. При этом на станции ВДНХ выпало только 2 мм осадков, обычно месячная норма составляет 44 мм.

Метеорологи назвали 9 апреля самым теплым днем с начала 2019 года. Среднесуточная температура в Москве составляет 12 градусов, что намного выше климатической нормы и соответствует майским температурам.

Накануне синоптики предупреждали москвичей о сильной грозе и порывистом ветре.

Автор: Ирина Селезнева
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