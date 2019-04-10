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Сотрудники Росгвардии задержали в Москве угонщика автомобиля

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Сотрудники Росгвардии задержали в Москве угонщика автомобиля

Москва, 10 апреля. Группа задержания вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержала злоумышленника на угнанной машине в Новой Москве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Как уточнили ФАН в пресс-службе Центрального округа ведомства, на автомобиле сработал сигнал тревоги. По данным спутникового сигнала сотрудники Росгвардии оперативно установили, что автомобиль движется по Калужскому шоссе в сторону Московской области.

Уже через несколько минут угонщика остановили в районе поселения Сосенское в Новой Москве. Водитель, 28-летний житель Москвы, для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.

Автор: Евгения Авраменко
© 2019 Федеральное агентство новостей
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