Москвичи смогут записать домашних питомцев к ветеринару онлайн

Москва, 10 апреля. Жители российской столицы могут записать своих домашних любимцев к ветеринару на портале mos.ru, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Новый сервис доступен не только для владельцев кошек и собак, но и для хозяев экзотических животных. По словам главы столичного комитета ветеринарии Алексея Сауткина, попасть к врачу на прием можно в 27 государственных клиниках.

При особо тяжелых случаях можно вызвать ветврача на дом по телефону +7 (495) 612-04-25, пишет «Вечерняя Москва». Ранее сообщалось, что в Москве могут открыть первый частный дом престарелых для животных.

Столичные власти анонсировали масштабную акцию «Убери за своим питомцем», которая пройдет 20 апреля.