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Москва отпразднует 75-летие освобождения Одессы 10 апреля

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Москва отпразднует 75-летие освобождения Одессы 10 апреля

Москва, 10 апреля. Вечером в Москве будет произведен салют в честь 75-летия освобождения Одессы от фашистских захватчиков, пишет газета «Красная звезда», официальный печатный орган Минобороны России.

Двенадцать залпов даст 449-й салютный дивизион Западного военного округа в 22.00. За два года в Москве дадут 17 салютов в честь годовщины освобождения городов воинской славы.

Как отмечает «ФедералПресс», в 2019 году запустят 11 салютов. 10 мая праздничный салют запустят в честь освобождения Севастополя, а 3 июля — в честь Минска.

Ранее сообщалось, что работу столичных аэропортов ограничат из-за подготовки к празднованию Дня Победы. Ограничения вводятся на 25 минут в течение апреля.

Автор: Ирина Селезнева
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