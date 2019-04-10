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Пять детских площадок появятся в аэропорту «Шереметьево»

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Пять детских площадок появятся в аэропорту «Шереметьево»

Москва, 10 апреля. Пять детских игровых площадок могут открыть в пассажирских терминалах московского аэропорта «Шереметьево», сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Игровые зоны для детей появятся до конца года. Они будут включать домики в виде пряников, модульный пол, пуфы, развивающие игровые панели. В пресс-службе аэропорта пояснили, что поддерживают комфортную среду для юных пассажиров.

Сейчас уже открыты пять комнат матери и ребенка, пеленальные комнаты, которые работают круглосуточно. Здесь мамы с детьми могут спокойно поесть и отдохнуть перед перелетом, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что в течение апреля будут введены временные ограничения работы столичных аэропортов. Это связано с репетицией парада ко Дню Победы.

Автор: Ирина Селезнева
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