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Синоптики рассказали москвичам о погоде в среду

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Синоптики рассказали москвичам о погоде в среду

Москва, 10 апреля. Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в российской столице в среду. Об этом сообщила специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По словам синоптика, в столице ожидается преобладание облачной погоды с небольшими осадками в виде дождя, максимальная температура воздуха составит 12 градусов выше ноля.

Волосюк также отметила, что ветер к вечеру усилится до 4-9 метров в секунду, а атмосферное давление меняться практически не будет, передает РИА Новости.

Во вторник, 9 апреля, в Москве также была дождливая, но теплая погода.

Автор: Сергей Петров
Источник: РИА Новости
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