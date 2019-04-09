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Синоптики зафиксировали самый теплый день с начала года в Москве

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Синоптики зафиксировали самый теплый день с начала года в Москве

Москва, 9 апреля. В российской столице днем температура воздуха составила + 15,3 градуса, этот день стал самым теплым с начала 2019 года, пишут «Метеоновости».

В Московской области столбики термометров поднялись до +18 градусов. Специалисты станции на ВДНХ назвали 9 апреля самым теплым днем в Москве.

До этого самая высокая температура в столице составила +14,7 градуса 31 марта. Метеорологи отмечают, что температура апреля приблизилась к майским значениям и превысила норму по региону, пишет РИАМО.

Ранее синоптики сообщили об ухудшении погоды в Москве, надвигается гроза с порывистым ветром.

Автор: Ирина Селезнева
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