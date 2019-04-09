Знакомый из Интернета неделю насиловал москвичку

Москва, 9 апреля. Жительница Москвы обратилась в полицию, заявив, что малознакомый мужчина неделю держал ее у себя дома и насиловал.

Москвичка пояснила, что познакомилась с мужчиной, который представился Дмитрием, на сайте знакомств. После месяца переписки он пригласил женщину к себе домой, пишет KP.Ru.

По словам заявительницы, они встретились у станции метро «Селигерская». Злоумышленник изнасиловал гостью, когда они оказались в квартире. Он удерживал свою жертву с 1 по 7 апреля.

После недельного заточения в чужой квартире пострадавшей удалось сбежать. Правоохранительные органы проводят проверку по факту заявления пострадавшей, делом занимаются следственные органы.