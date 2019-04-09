Москвичей призвали убирать за своими питомцами в общественных местах

Москва, 9 апреля. Городская акция «Убери за своим питомцем» пройдёт в Москве 20 апреля, рассказала замглавы столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Наталья Кораблина.

В Мосгордуме прошло заседание комисии по экологической политике. Наталья Кораблина сообщила о планируемой акции.

По словам замглавы департамента ЖКХ, участники проекта будут просвещать москвичей, раздавать диспенсеры, призывая убирать за животными. В 2018 году в аналогичной акции приняли участие более 1000 горожан.

Ранее сообщалось, что в московские депутаты могут поддержать организацию первого частного дома престарелых для возрастных животных. Об этом рассказала глава комиссии по экологической политике Зоя Зотова.