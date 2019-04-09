Сильная гроза с порывистым ветром надвигается на Москву

Москва, 9 апреля. На российскую столицу надвигается сильная гроза. Погода облачная, с порывистым ветром до 15 метров в секунду, говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

9 апреля стал самым теплым днем, столбики термометров показали +16 градусов. Спасатели объявили в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за шмтормового ветра, пишет News.ru.

Предупреждение действует до 21.00. В предстоящие дни ожидается теплая, но дождливая погода. Ранее синоптики сообщили, что дожди закончатся к выходным.