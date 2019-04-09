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Участок фиолетовой ветки московского метро открыли на день раньше

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Участок фиолетовой ветки московского метро открыли на день раньше

Москва, 9 апреля. Восемь станций Таганско-Краснопресненской линии столичного метро открыли раньше срока, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Участок фиолетовой фетки снова заработал с 14.00 9 апреля.

Компенсационные маршруты городского транспорта продолжат работу до ночи. Столичные власти изначально планировали открыть участок фиолетовой ветки 10 апреля, пишет РИАМО.

Станции закрыли 6 апреля для строительства Некрасовской линии метро. Ранее сообщалось, что в период закрытия восьми станций была обновлена инфраструктура. Рабочие обновили контактный рельс, покрасили светофоры, установили новые осветительные приборы.

Автор: Ирина Селезнева
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