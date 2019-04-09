Суд допросит 45 свидетелей по делу Мамаева и Кокорина

Москва, 9 апреля. В Пресненской районом суде Москвы началось первое заседание по существу в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Фигурантов уголовного дела Мамаева и Кокорина завели в зал суда. Из 61 свидетеля, доспрошенного в ходе следствия, суд счел целесообразным привлечь к процессу 45 человек.

Главное следственное управление ГУМВД по Москве окончило предварительное следствие по данному делу, возбужденному в отношении спортсменов и двух их соучастников по статьям «Побои», «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Хулиганство».

Срок содержания Мамаева и Кокорина в СИЗО продлили до 25 сентября. Футболисты находятся в следственном изоляторе №2 «Бутырка» с октября 2018 года. Вместе с ними туда помещены младший брат Кокорина Кирилл и четвертый фигурант Александр Протасовицкий.